Глава ВЭБа объяснил, почему считает Россию единственным островком стабильности

Москва, 25 января. По словам главы российского Внешэкономбанка Сергея Горькова, в настоящее время российская экономика стала «единственным островком стабильности» в мировой экономике, которую в ближайшее время ожидают серьезные изменения. Прежде всего, утверждает глава ВЭБ, серьезнейшие изменения ждут экономику Китая и США.

«Мне кажется, что Россия — это единственный островок стабильности. Я думаю, в нашей стране будет экономический рост, ведь конец 2016 года дал нам надежду на низкую инфляцию и на более-менее нормальную цену на нефть. Впервые я ощутил, что России понятно, куда развиваться, в отличие от Европы, США и Китая», — заявил Горьков.

В интервью RT на русском банкир отметил, что в настоящее время таких гигантов мировой экономики, как Китай и Соединенные Штаты, ожидают серьезные потрясения. По его словам, сейчас Европа занимается внутренними проблемами, а рост китайской экономики находится под угрозой. В Соединенных Штатах же, после прихода Трампа, создается курс на возвращение производств из Китая, что может поставить под угрозу взаимоотношения двух стран.