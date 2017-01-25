Ученые объяснили, почему после 70 лет женщины чаще думают о сексе

Москва, 25 января. Женщины после 70 лет чаще думают о сексе, чем молодые девушки, заявили специалисты Массачусетского университета.

Сексологи сделали неожиданное открытие: сексуальная активность прекрасной половины человечества возрастает с возрастом. Как оказалось, более половины женщин старше 70 лет очень часто думают о сексе.

43% респонденток в возрасте от 55 до 69 лет обратили внимание, что сохранили интерес к сексу. По мнению специалистов, это связано с тем, что женщины в этом возрасте не обременены заботами и у них есть свободное время.

Ранее ученые доказали, что детские игрушки опаснее для здоровья, чем игрушки для секса.