«Желтые звезды»: Чулпан Хаматова прочитала страшные воспоминания о Холокосте

В Большом зале Санкт-Петербургской Филармонии во вторник, 24 января, во второй раз прошел благотворительный концерт «Желтые звезды» в память о двух важных датах. 27 января отмечаются День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Международный день памяти жертв Холокоста.

Одно из самых сильных впечатлений концерта — прозвучавшие фрагменты дневника писательницы Маши Рольникайте, который она с 14 до 16 лет вела сначала в Вильнюсском гетто, а затем в концлагерях Штрасденгоф и Штуттгоф, вплоть до освобождения Красной армией. В лагере погибла мать Маши и ее маленькие брат с сестрой, сама она выжила чудом.

Не имея возможности хранить дневник, она заучивала написанное наизусть, и уже после войны на основе своих воспоминаний написала пронзительную книгу «Я должна рассказать». С этих воспоминаний начинается «Детская книга войны», изданная редакцией «АиФ» в 2015 году к 70-летию Победы, в которую вошли 35 детских дневников, написанных в военные годы.

Фрагменты из дневника Рольникайте прочитала народная артистка России Чулпан Хаматова. На состоявшемся накануне концерта круглом столе «Музыка и Холокост» Хаматова пообещала, что будет читать страшные воспоминания маленькой узницы максимально отстраненно, оставив зал наедине с текстом.

Но сохранить полную беспристрастность Хаматовой, похоже, не удалось, и ее голос несколько раз прерывался от с трудом сдерживаемых слез. В первой части концерта она прочитала пронзительную историю о том, как Маша в последний раз видела свою мать, брата и сестренку у ворот концлагеря. Ее, как более сильную, оставили в живых, поскольку она еще могла работать, а мать и младшие дети сгинули в печах крематория.

«Боясь понять правду, я кричу изо всех сил: «Иди сюда, мама!» Но она мотает головой и странным охрипшим голосом кричит: «Живи, дитя мое! Хоть ты одна живи!»

Во втором отделении чтение Хаматовой сопровождало бережное фортепьянное соло — лауреат международных премий Полина Осетинская играла фрагменты «Детского альбома» Чайковского.

«Из деревни к сараю мчатся санитарные машины, бегут красноармейцы. Мне от их доброты так хорошо, что сами собой льются слезы. Бойцы утешают, успокаивают, а один вытаскивает носовой платок и, словно маленькой, утирает слезы. «Не плачь, сестрица, мы тебя больше в обиду не дадим!»

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Также в концерте прозвучало произведение Гии Канчели «Ночные молитвы», навеянное библейской тематикой, которое в сопровождении Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением Заслуженного артиста России профессора Владимира Альтшулера исполнил кларнетист-виртуоз Юлиан Милкис.

А трогательный девятилетний̆ скрипач-виртуоз Александр Кулицкий, солировавший при исполнении «Легенды» для скрипки и струнных Венявского, заставил зрителей вспомнить о полутора миллионах детей, погибших в печах Холокоста.

Завершилась программа концерта «Желтые звезды» исполнением Девятой симфонии Дмитрия Шостаковича, написанной им в честь окончания Великой Отечественной войны.

Концерт проводился при поддержке Фонда музыкального образования.