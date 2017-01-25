Боевики захватили один из отелей в столице Сомали, слышна стрельба

Могадишо, 25 января. Группа сомалийских боевиков ворвались на территорию отеля в Могадишо, очевидцы сообщают о стрельбе, передает Reuters.

В ворота отеля столицы Сомали предположительно врезался автомобиль, начиненный взрывчаткой, после чего боевикам удалось проникнуть внутрь. По словам сотрудника местных правоохранительных органов, началась стрельба, но о подробностях происшествия он не сообщил. Пока неизвестно о жертвах и пострадавших в результате нападения. По данным агентства Reuters, в Могадишо нередки нападения боевиков группировки «Аш-Шабаб».