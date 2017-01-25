Названы самые угоняемые автомобили в России

Москва, 25 января. В 2016 году угонщики чаще всего оставляли россиян без бюджетных иномарок, кроссоверов и седанов бизнес-класса. Такой информацией располагают в Госавтоинспекции и страховой компании «Согласие».

Самой угоняемой иномаркой в нашей стране по итогам прошедшего года стала Toyota Camry, что объясняется ее лидирующими позициями в рейтингах продаж. Кроме того, угонщикам легко сбыть запчасти для этой машины.

Вторую строчку рейтинга отдали машине Hyundai Solaris, замыкает тройку Kia Rio. Кроме того, в топ-10 также попали Land Rover Discovery, BMW X1 и другие машины. По информации ГИБДД, воров также привлекают автомобили ВАЗ-2106, Ford Focus и Mazda3, передает Life.ru.