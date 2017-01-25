Ученые выяснили, как зависимость от соцсетей передается по наследству

Лондон, 25 января. За все виды зависимостей, в том числе от социальных сетей и видеоигр, отвечает один и тот же участок мозга человека.

Научные сотрудники из лондонского Королевского колледжа провели огромное количество исследований, в которых участвовали практически девять тысяч человек, у которых есть дети-близнецы. Как выяснилось по результатам исследований, наследственные факторы практически на 40% определяют зависимость от видеоигр, а также на 24% от социальных сетей.

Кроме того, почти все дети имели одинаковые интересы со своими братьями или сестрами, сообщили британские специалисты. Исследователи пришли к выводу, что генетика может влиять на склонность различных людей, в том числе и в использовании социальных сетей.

Как ранее сообщал «Индикатор», американские специалисты рассказали, почему после расставания люди не перестают следить за жизнью экс-партнеров. Оказалось, что привязанность просто так не уходит. Многие в течение нескольких лет после расставания чувствуют связь со своим бывшим партнером, поэтому и проверяют его социальные сети.