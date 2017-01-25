Почти 20% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

Москва, 25 января. Порядка 20% от месячной нормы осадков выпало за последние сутки в Москве, сообщили представители центра погоды «Фобос».

«За минувшую ночь на метеостанции ВДНХ выпало около шесть миллиметров осадков, в конце вчерашнего дня зафиксировано два миллиметра», — рассказали в центре.

По данным «Фобоса», за последние сутки в столице выпало восемь миллиметров осадков, что составляет 20% от месячной нормы.

«По прогнозам за текущие сутки в Москве выпадет не больше 1 миллиметра», — цитирует источники РИАМО.

Ранее, 23 января, сообщалось, что переменчивая погода ждет жителей российской столицы в течение наступившей недели.