Индейцы вышли к Белому дому на митинг против строительства нефтепровода

Вашингтон, 25 января. Десятки американцев устроили акцию протеста напротив Белого дома в Вашингтоне, которая направлена против подписания главой Соединенных Шататов Дональдом Трампом указов о возобновлении проекта строительства нефтепроводов Dakota Access и Keystone XL

Как стало известно, более 100 человек, выражающих протест против данного решения, в настоящее время находятся у здания Белого дома.

В связи с тем, что решение Трампа нарушает закон, предпринять правовые действия также вызвались индейцы племени сиу из резерваций Стэндинг-рок.

Как сообщала «Газета.ру», ранее американский лидер сообщил, что отправит агентов Федерального бюро расследований в Чикаго, если местные власти не разберутся с участившимися случаями стрельбы.