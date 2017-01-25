Запрет на продажу спиртосодержащей продукции в РФ продлили на два месяца

Москва, 25 января. Запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции продлен на 60 дней, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Поддержанный регионами 30-дневный запрет на реализацию спиртосодержащей продукции не отразился негативно на экономической деятельности добросовестного бизнеса. В связи с этим Роспотребнадзор принял решение запретить продажу отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции еще на 60 дней. В правительстве РФ такую идею поддержали.

Ранее кабмин России заявил о намерении ужесточить наказание производителям нелегального алкоголя.