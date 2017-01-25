Google пожаловалась в ВС России в рамках главного спора с ФАС

Москва, 25 января. Американская корпорация Google подала кассационную жалобу в Верховный суд Российской Федерации по причине спора с Федеральной антимонопольной службой России о злоупотреблении господствующим положением на рынке магазинов мобильных приложений на операционной системе Android в России.

Отметим, что система Android принадлежит компании Google. Сообщается, что это стало известно из материалов архива арбитражных дел.

Известно, что жалоба поступила в прошедший вторник, 24 января.

Напомним, накануне руководство Google потребовало от владельцев российских сайтов перевести страницы на протокол HTTPS, иначе в обновленной версии браузера Google Chrome появится пометка «небезопасные сайты».