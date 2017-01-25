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В США не будут наказывать полицейских за убийство безоружного афроамериканца

В США не будут наказывать полицейских за убийство безоружного афроамериканца

10:06  25 Января 2017
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В США не будут наказывать полицейских за убийство безоружного афроамериканца

Вашингтон, 25 января. В США не планируют предъявлять обвинения двум полицейским, которые в 2014 году убили безоружного афроамериканца в целях самообороны. Об этом сообщил офис прокурора округа Лос-Анджелес.

«Против двух полицейских из Лос-Анджелеса, которые застрелили человека во время борьбы за пистолет, принадлежавший одному из полицейских, не будут предъявлены обвинения»,  — пояснили в надзорных органах.

В ходе расследования также выяснилось, что у убитого Эзелла Форда ранее диагностировали психические заболевания, а именно шизофрению и биполярное расстройство. 

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Ксения Тасманова
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