Сирия сегодня: разминирование Алеппо, США хотят быть частью переговоров

Сирия, 25 января. Российские саперы продолжают разминирование Алеппо. Соединенные Штаты хотят быть частью переговоров по мирному урегулированию кризиса. Вашингтон опроверг создание военной базы для курдов в Эль-Хасаке. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Саперы в Алеппо

По информации российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, саперы ВС РФ за прошедшие сутки разминировали в восточных районах Алеппо более 70 гектаров территории. В результате от взрывоопасных предметов было очищено 11 километров дорог и 57 зданий. Разминирование улиц, домов и социально значимых объектов продолжается.

Кроме того, как отмечает Центр, российские военнослужащие продолжают оказывать гуманитарную помощь гражданскому населению. За прошедшие сутки было проведено шесть гуманитарных акций, в ходе которой более трех тысяч гражданских получили помощь.

Также в восточных районах Алеппо все еще работают пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости. Так, например, мирные жители районов Фердус, Ла-Шарафия, Аль-Бесель Шейх на Жар, Аль-Сулимания, Аль-Аками и Шейх-Максуд получили более трех тысяч порций горячего питания, свежеиспеченный лаваш. Всего жителям восточного Алеппо было доставлено около четырех тонн гуманитарной помощи.

Обделили США

Как заявил американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд, администрация Дональда Трампа возьмет на себя крайне сложную задачу по поиску политического разрешения конфликта в Сирии. Он отметил, что Соединенные Штаты должны быть частью переговорного процесса, а не быть за его бортом. США необходимо решать сирийский кризис вместе с Турцией, Россией и Ираном, которые на сегодняшний день играют ключевую роль в этом вопросе.

Напомним, в Астане 23 и 24 января проходили переговоры по Сирии. Инициатором этой встречи стал президент Российской Федерации Владимир Путин, который предложил создать на территории Казахстана дополнительную площадку сирийского урегулирования помимо Женевы. Это предложение было поддержано президентом Казахстана и Турции. Москва, Анкара, Тегеран выступают гарантами соблюдения прекращения боевых действий.

Военная база США в Сирии

Как заявил официальный представитель Пентагона майор Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй, сообщения о 800 американских военнослужащих и базе в сирийском городе Эль-Хасака неточные. Он напомнил, что 10 декабря прошлого года военное ведомство Соединенных Штатов объявило об отправке в Сирию 200 бойцов спецназа в дополнение к уже находившимся в Сирии 300 военным.

По словам американского генерала, по соображениям безопасности Пентагон не раскрывает точного месторасположения своих военных. Он отметил, что Соединенные Штаты продолжают набирать, готовить и снабжать снаряжением своих «проверенных партнеров» в Сирии для борьбы с террористическим квазиобразованием «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации).

Напомним, ранее российский дипломат Андрей Бакланов рассказал газете «Известия», что сейчас в Сирии главная задача заключается в том, чтобы продвинуться в вопросе национального примирения. Кроме того, необходимо восстановить нормальную жизнь.