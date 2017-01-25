Пенсионерка в Ленобласти отобрала ключи от автомобиля мигрантов, укравших ее iPhone

Выборг, 25 января. Жительница Ленобласти отобрала ключи от автомобиля двоих воров, которые проникли на ее участок. Однако это не остановило злоумышленников и они скрылись, прихватив с собой два велосипеда и смартфон потерпевшей.

Как стало известно ФАН, в полицию обратилась женщина 1951 года рождения, которую ограбили двое неизвестных юношей азиатской внешности. Они проникли на участок ее дома в Выборгском районе и отобрали у потерпевшей iPhone 4s стоимостью 20 тыс. рублей.

Пока двое злоумышленников искали ценные вещи, женщине удалось вытащить ключ зажигания из их машины. Преступники отобрали у пенсионерки ключ и скрылись, захватив с собой два велосипеда.