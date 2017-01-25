Сирия: иностранные боевики ИГИЛ дезертировали и бежали в Турцию

Дамаск, 25 января. Целая группа иностранных боевиков «Исламского государства» дезертировала из рядов группировки в сирийском городе Маргада в северо-восточной Сирии, после чего бежала через границу с Турцией. По данным местных источников, по крайней мере 15 из дезертировавших из рядов группировки боевиков являются уроженцами западных стран.

«Дезертирами являются члены группировки из стран западных стран, которые недавно были переброшены из иракского Мосула в город Маргада, расположенный в сирийской провинции Хасака, — рассказали ARA News местные источники. — «Хизба» — полиция «Исламского государства» — не смогла обнаружить их в районе города. Вероятнее всего, дезертиры бежали через границу с Турцией».

Как сообщают местные источники, после данного инцидента террористы ИГИЛ (группировка запрещена в РФ по решению Верховного суда) организовали новые блокпосты на дорогах вокруг города Маргада, чтобы отрезать любые возможности для потенциальных дезертиров бежать из последнего оплота террористов в провинции Хасака.