В Ленобласти 10-летняя девочка пропала по пути из школы

Санкт-Петербург, 25 января. В Ленинградской области 10-летняя девочка не вернулась домой из школы. Об этом сообщает ОМВД России по Тосненскому району.

Как стало известно ФАН, в ночь на среду в 00.25 в полицию поступило заявление от Натальи Л. 1984 года рождения о том, что в прошедший вторник в 16.00 ушла и не вернулась домой из школы ее дочь Полина Л. 2006 года рождения.

На девочке была белая длинная дутая куртка, серые брюки, розовые сапоги, розовая шапка с помпоном, розовый шарф.

Известно, что 10-летняя девочка ранее из дома не уходила. В настоящее время выясняются все детали случившегося.