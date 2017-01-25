Врио главы Калининградской области рассказал, как поднять экономику региона

Калининград, 25 января. Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов рассказал о своих планах на губернаторство. По его словам, дальнейшая работа будет планомерная, так как самая серьезная проблема — «проблема 1 апреля» — по большому счету решена.

Как рассказал Алиханов, в настоящее время пишется долгосрочная программа до 2027 года, благодаря которой область выйдет на сбалансированную экономику, смотрящей не только на рынок РФ. О том, что необходимо встраиваться в глобальные цепочки добавленной стоимости, диктует географическое положение, отметил он.

«Должно быть российское сырье, сборка-переработка в Калининградской области и продажа на экспорт», — сказал Алиханов.

Он также выразил мнение, что пакет поправок к действующему закону об особой зоне, а также к Налоговому и Бюджетному кодексам, в плане перестройки экономики станет первым серьезным шагом. Калининградской области это придаст отдельные изменения в визовом режиме, дополнительные льготы по аналогии с территориями опережающего развития, а также новое ускорение. Кроме того, области необходимо установить курс на наращивание усилий в в плане работы с инвесторами, «выстраивая конвейер инвестпроектов», пишет газета «Коммерсантъ».

Напомним, ранее врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов предложил законодательно признать бобров вредными животными.