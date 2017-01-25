Женщину с психическим расстройством разыскивают в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 января. В Санкт-Петербурге разыскивают вольную художницу, страдающую психическими расстройствами. Женщину ищут по заявлению ее матери, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

По словам матери исчезнувшей художницы, она сбежала из дома накануне днем. На вид разыскиваемой 35-39 лет, ее можно опознать по карим глазам и темно-русым волосам. Женщина была одета в красную куртку и зеленые штаны, при себе имела синий рюкзак.