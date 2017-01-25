Житель Благовещенска продал вредного кота-экстрасенса за 5 млн рублей

Благовещенск, 25 января. Жителю Благовещенска удалось продать за 5 млн рублей кота Чарльза, который якобы обладает экстрасенсорными способностями и живет уже 800 лет. Счастливой обладательницей чудо-британца стала жительница Новосибирска.

Перед тем, как приобрести кота за столь внушительную сумму, сибирячка провела с ним два дня, после чего передала жителю Благовещенска Дмитрию всю сумму. Отметим, что изначально мужчина просил за необычного питомца аж 17 млн рублей.

«Я его мысли читать не могу. Это он мне говорит то, что захочет. Сходить в магазин — один из примеров. Выполнял роль моей совести», — цитирует Life.ru бывшего хозяина кота.

По словам Владимира, новая владельца Чарльза является профессиональным экстрасенсом, и она уже заверила мужчину, что «отобьет» потраченные на кота деньги.