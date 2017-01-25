Стало известно, какое место заняла Россия в рейтинге восприятия коррупции

Москва, 25 января. Международная организация Transparency International составила рейтинг уровня коррупции. Россия занимает 131-е место.

По итогам 2016 года РФ набрала 29 очков из 100 возможных в рейтинге рейтинге уровня коррупции. Всего в исследовании рассматривались 176 стран.

Список составлялся на основе «индекса восприятия коррупции» (CPI), который может варьироваться от 0 до 100 баллов. 0 баллов означает «самый высокий уровень восприятия коррупции» (то есть высокую коррупированность), а 100 — «самый низкий».

Россия делит 131 строку с Ираном, Казахстаном, Непалом и Украиной. По итогам 2015 года наша страна заняла 119 место. Это показывает, что России еще очень даже есть над чем работать. Самыми чистыми от коррупции странами признаны Дания и Новая Зеландия (по 90 баллов). Далее идет Финляндия с 89 баллами, Швеция с 88 баллами и Швейцария с 86 баллами. Хуже всего дела идут в Сомали (10 баллов, 176 место).