ДНР: окраины Донецка и Ясиноватой попали под артиллерийский обстрел ВСУ

Донецк, 25 января. Подразделения ВСУ минувшим вечером и ночью из минометов и тяжелой артиллерии обстреляли окраины Ясиноватой и столицы Донецкой народной республики (ДНР). По словам источника в силовом ведомстве ДНР, противник открывал огонь из минометов калибрами 82 и 120 мм и артиллерийских орудий калибрами 122 и 152 мм.

Согласно приведенным данным, с 19.00 до 01.00 ВСУ обстреливали промзону под Ясиноватой, территорию Донецкого аэропорта, окрестности «Вольво-Центра», село Веселое Ясиноватского района, Крутая Балка вблизи Ясиноватой, Александровка на западе Донецка и поселки Трудовские.

Кроме того, в ходе обстрела противник также открывал огонь из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов и стрелкового оружия.

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