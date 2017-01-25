В Петербурге оставшихся без зарплаты строителей подозревают в краже оборудования

Санкт-Петербург, 25 января. Строители в Петербурге подозреваются в краже оборудования из-за невыплаты заработной платы. Об этом сообщает УМВД России по Невскому району.

Как стало известно ФАН, 24 января в период с 03.00 по 03.40 по улице Крыленко на стройке ЖК «Юность» неизвестный тайно похитил электрический трамбователь. Пропажу обнаружил охранник Андрей Я. 1984 года рождения, который не может объяснить, кому принадлежит предмет и не знает его стоимость. По его словам, возможно, могли похитить работники стройки, поскольку не выплачивают зарплату.

Выясняются все обстоятельства и детали произошедшего.