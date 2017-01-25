ВКС РФ прорекламируют службу по контракту фигурами высшего пилотажа

Москва, 25 января. В течение текущего года Минобороны РФ проведет десять мероприятий «Служба по контракту — твой выбор» в разных военных округах России. В этих мероприятиях будут участвовать самолеты пилотажных групп ВКС РФ, которые продемонстрируют фигуры высшего пилотажа в рамках образцово-показательных выступлений.

Мероприятия будут проходить на территории Южного, Западного и Центрального военных округов. В акциях «Служба по контракту — твой выбор» будут участвовать также экипажи штурмовой, бомбардировочной и армейской авиации, которые продемонстрируют пролеты в плотных строевых порядках. На земле мощь российского оружия будут представлять современные образцы вооружения и техники, в том числе зенитные ракетные системы, зенитные ракетно-пушечные комплексы и радиолокационные станции.

Первая акция пройдет в Краснодаре и будет приурочена к Дню защитника Отечества.