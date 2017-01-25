Петербуржец, задушивший приятеля электрошнуром 11 лет назад, пойман полицией

Санкт-Петербург, 25 января. Петербургская полиция задержала жителя Ленобласти, который 11 лет назад задушил своего знакомого с помощью электрошнура. Как стало известно ФАН, жестокое убийство произошло 20 мая 2005 года в городе Гатчина.

Так, полицейские установили мужчину 1983 года рождения, который изобличен в том, что в тот день в 01.00 в помещении ООО «Русь» во время ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, ногой ударил в грудь своего оппонента, после чего накинул ему на шею электрический шнур и задушил. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ст.105 ч.1 УК РФ.

Подозреваемому мера пресечения — заключение под стражу – не изменялась, в настоящее время он находится в ИК-6.