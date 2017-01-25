Стало известно, беженцам из каких стран Трамп запретит въезд в США

Вашингтон, 25 января. Президент США Дональд Трамп намерен в среду подписать указы о беженцах и приезжих из мусульманских государств, информируют СМИ со ссылкой на сведения, полученные от конгрессменов.

По данным инсайдеров, Трамп намерен издать указ, который будет ограничивать въезд для беженцев и других лиц из Востока. Указ закроет двери США перед гражданами Ирака, Ливии, Сомали, Сирии, Ирана, Судана и Йемена. Такой подход, однако, могут затормозить. Конгресс, тем не менее, может не утвердить бюджет на указ, или же инициатива президента может быть признана неконституционной.

Согласно предварительной информации, исключение сделают только для религиозных меньшинств, которых притесняют на родине. Сам запрет будет действовать в США до момента введения более жесткой системы контроля приезжих.