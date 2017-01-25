Ограбивший магазин «Семья» в Петербурге оказался 16-летним подростком

Санкт-Петербург, 25 января. Полицейские задержали 16-летнего подростка по подозрению в разбойном нападении на магазин «Семья». По данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Разбойному нападению 17 января подверглись двое администраторов магазина «Семья». Полицейские уже задержали и передали родителям предполагаемого преступника — это подросток 2000 года рождения. Как стало известно ФАН, похищенное у него не изъято.