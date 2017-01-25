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Происшествия
Ограбивший магазин «Семья» в Петербурге оказался 16-летним подростком

Ограбивший магазин «Семья» в Петербурге оказался 16-летним подростком

9:19  25 Января 2017
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Школьник в Петербурге ограбил магазин «Семья»

Санкт-Петербург, 25 января. Полицейские задержали 16-летнего подростка по подозрению в разбойном нападении на магазин «Семья». По данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Разбойному нападению 17 января подверглись двое администраторов магазина «Семья». Полицейские уже задержали и передали родителям предполагаемого преступника — это подросток 2000 года рождения. Как стало известно ФАН, похищенное у него не изъято.

Алексей Громов
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