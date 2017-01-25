У пенисонера в Ленобласти украли 87 бриллиантов и 850 евро

Санкт-Петербург, 25 января. Неизвестный злоумышленник украл у жителя Ленинградской области 87 бриллиантов и 850 евро. Об этом сообщает УМВД России по Выборгскому району.

Как стало известно ФАН, в прошедший понедельник в 23.00 в правоохранительные органы обратился мужчина 1958 года рождения, проживающий в поселке Красный Холм Ленинградской области, с заявлением о том, что 23 января примерно в 15.20 неизвестный преступник, отжав стеклопакет окна, проник в его частный дом, откуда он похитил 850 евро и 87 штук бриллиантов.

Сумма ущерба в настоящее время устанавливается. Выясняются все обстоятельства произошедшего.