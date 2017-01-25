Полиция задержала таксиста, изнасиловавшего и ограбившего петербурженку

Санкт-Петербург, 25 января. Полиция Петербурга задержала водителя, который подвозил девушку и пытался ее изнасиловать. Ранее ФАН сообщал о насильственных действиях сексуального характера в отношении петербурженки 1987 года рождения, совершенных 23 января около 06.00 у дома по проспекту Маршала Новикова

Как стало известно, сотрудники полиции задержали мужчину 1982 года рождения, который изобличен в совершении указанного преступления. Против него возбуждено уголовное дело по ст.132 ч.2 п.«б» УК РФ. Он задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

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