Пятеро бандитов с пистолетом отобрали у петербуржцев BMW и 195 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 25 января. Полицейские Санкт-Петербурга разыскивают пятерых вооруженных злоумышленников, которые отобрали у пары иномарку BMW и 195 тыс. рублей. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

По предварительным данным, днем 23 января пятеро преступников пригрозили пистолетом и физической расправой владелице автомобиля и ее спутнику, после чего сели в салон машины и доехали до проспекта Энергетиков, где заставили автоледи переоформить транспортное средство на жительницу Ульяновска.

После этого бандиты отвезли обоих на улицу Долгоозерную, где угрожая пистолетом потерпевшему, отобрали у него 195 тыс. рублей и скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело.