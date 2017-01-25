Американца в Петербурге изрезал ножом неизвестный

Санкт-Петербург, 25 января. Неизвестный ударил ножом гражданина США в Петербурге. Об этом сообщает УМВД России по Петроградскому району.

Как стало известно ФАН, в прошедший вторник в 10.05 из Петроградского травматологического пункта поступило сообщение о том, что в тот же день в 09.35 обратился гражданин США Мейси Х. 1964 года рождения, который с колото-резанной раной левого предплечья, в состоянии средней тяжести госпитализирован в больницу.

В Петербурге он проживает с 2012 года, имеет вид на жительство. По словам пострадавшего, рано утром его ударил ножом известный.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.