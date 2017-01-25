Петербургский школьник сбежал из дома после ссоры с матерью

Санкт-Петербург, 25 января. В Петербурге разыскивают 14-летнего мальчика, сбежавшего из дома после ссоры с матерью. Как стало известно ФАН, в полицию поступило сообщение от матери подростка.

По ее словам, ее сын 2002 года рождения 22 января ушел из дома и до сегодняшнего дня не вернулся. Исчезновению предшествовал скандал из-за учебы в школе. На звонки ребенок также не отвечает.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, проводится проверка.