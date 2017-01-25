Пятиклассник в Петербурге сбежал от мамы по дороге в школу

Санкт-Петербург, 25 января. В Санкт-Петербурге разыскивают пятиклассника, который сбежал от матери по дороге в школу. Как сообщил источник ФАН в правоохранительных органах, ранее школьник неоднократно уходил из дома.

По словам заявительницы, ее сын Никита 2002 года рождения по дороге в школу вырвался из рук и убежал в неизвестном направлении. О местонахождении ребенка ничего не известно. Мальчика можно опознать по сломанному переднему зубу, короткой стрижке, челке, пухлым губам. Одет он был в синюю куртку, толстовку с надписью «Кэт». Также в качестве отличительной приметы указывается синяя шапка с логотипом «ST.PETERBURG».



