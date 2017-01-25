Годовалая девочка опрокинула на себя чайник с кипятком в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 января. В Петербурге годовалая девочка опрокинула на себя чайник с кипятком. Как стало известно ФАН, из больницы МВД России по Фрунзенскому району поступила телефонограмма.

Согласно приведенным данным, 23 января в 17.05 из своей квартиры дома по улице Будапештской с термическими ожогами головы, шеи, грудной клетки и левого предплечья в состоянии средней тяжести была госпитализирована девочка 2016 года рождения. Как выяснилась, по месту жительства малышка опрокинула на себя чайник с кипятком.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.