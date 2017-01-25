Повешенный труп мужчины нашли в лесу под Петербургом

Санкт-Петербург, 25 января. Труп неизвестного мужчины, повешенного на веревке, обнаружили в Ленинградской области. Об этом сообщает УМВД России по Выборгскому району Ленобласти.

Как стало известно ФАН, в прошедший вторник в 11.00 в двух км от дома поселка Ермилово в лесном массиве обнаружен повешенный на веревке, которая была привязана к суку дерева, труп неизвестного мужчины, на вид 30-35 лет.

В настоящее время труп направлен в морг для установления причины смерти. Выясняются все обстоятельства произошедшего.