Ученые нашли новое объяснение тайне темной энергии Вселенной

Нью-Йорк, 25 января. Астрофизики, исследующие структуру пространства Вселенной, предложили новое объяснение феномену так называемой «темной энергии», пронизывающей все пространство Вселенной с момента ее образования, однако никак не проявляющейся на повседневном уровне. Ученые предположили, что наличие темной энергии является просто следствием закона ее сохранения и ее количество во Вселенной не менялось с момента породившего ее Большого Взрыва.

После того как во время Большого Взрыва окружающее нас пространство возникло из единой точки-сингулярности, значительная часть энергии сингулярности не нашла воплощения в виде материи, рассеявшись в окружающее пространство и став темной энергией, которая заполняет просторы Вселенной, обеспечивая ее расширение и постоянное удаление образовавшихся в начале времен галактик друг от друга.

Пока что приборные наблюдения темной энергии невозможны — она существует только в рамках вычислений, с помощью которых астрофизики моделируют процессы образования Вселенной, однако нет оснований сомневаться в ее существовании.