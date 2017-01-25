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Происшествия
Труп женщины нашли под трубами теплотрассы в Ленобласти

Труп женщины нашли под трубами теплотрассы в Ленобласти

8:51  25 Января 2017
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Труп женщины нашли под трубами теплотрассы в Ленобласти

Санкт-Петербург, 25 января. Труп женщины обнаружили под трубами теплотрассы в Ленинградской области. Об этом сообщает УМВД России по Красносельскому району.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в минувший вторник в 15.00 в городе Красное Село Ленинградской области у дома по проспекту Ленина под трубами теплотрассы без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестной женщины, на вид 50-60 лет.

В настоящее время труп направлен в морг для установления причины смерти.

Дана Балан
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