Труп женщины нашли под трубами теплотрассы в Ленобласти

Санкт-Петербург, 25 января. Труп женщины обнаружили под трубами теплотрассы в Ленинградской области. Об этом сообщает УМВД России по Красносельскому району.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в минувший вторник в 15.00 в городе Красное Село Ленинградской области у дома по проспекту Ленина под трубами теплотрассы без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестной женщины, на вид 50-60 лет.

В настоящее время труп направлен в морг для установления причины смерти.