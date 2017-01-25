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Общество
Мы все — инопланетяне: ученые сделали шокирующий вывод о происхождении человека

Мы все — инопланетяне: ученые сделали шокирующий вывод о происхождении человека

9:02  25 Января 2017
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Внеземное любопытство: ученые считают, что люди — гости на планете Земля

Вашингтон, 25 января. Исследователи из Колумбийского университета рискнули заявить о своей приверженности теории инопланетного происхождения человечества.

Ученые утверждают, что наши далекие предки вполне могли быть жителями других планет,  из любопытства оказавшиеся на Земле.

Правда, судя по сообщениям от  ученых, мы можем быть потомками не самих инопланетян, а тех микроорганизмов, которые они остановили после себя.

  

 

#земля
Алексей Громов
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