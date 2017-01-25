Мы все — инопланетяне: ученые сделали шокирующий вывод о происхождении человека

Вашингтон, 25 января. Исследователи из Колумбийского университета рискнули заявить о своей приверженности теории инопланетного происхождения человечества.

Ученые утверждают, что наши далекие предки вполне могли быть жителями других планет, из любопытства оказавшиеся на Земле.

Правда, судя по сообщениям от ученых, мы можем быть потомками не самих инопланетян, а тех микроорганизмов, которые они остановили после себя.