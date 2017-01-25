Стало известно, почему Роскосмос отзывает двигатели ракет-носителей «Протон-М»

Москва, 25 января. Роскосмос по причине «технологических проблем» принял решение отозвать на Воронежский механический завод все двигатели ракет-носителей «Протон-М».

Согласно данным газеты «Коммерсантъ», речь идет о двигателях РД-0210/0211 и РД-0213/0214, устанавливающиеся на вторую и третью ступень «Протона».

По информации ведомства, корректировать ситуацию собираются с помощью другого двигателестроительного предприятия — НПО «Энергомаш», которое расположено в Московской области.

Также сообщается, что дефект нашли совсем недавно в результате огневых тестов. Как оказалось, при сборке двигателей использовались труднореализуемые компоненты — вместо материалов с содержанием драгоценных металлов использовались менее жаропрочные.

Стоит отметить, что этим фактом заинтересовались правоохранительные органы, которые сейчас работают над выяснением всех обстоятельств.