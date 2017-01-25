Донбас: территория ЛНР трижды оказалась под минометным обстрелом ВСУ

Луганск, 25 января. В течение минувших суток украинские силовики трижды открывали огонь по территории ЛНР, используя при этом минометы и другие виды вооружения. От обстрелов пострадали районы луганских сел Калиново и Калиновка.

По населенному пункту Калиново обстрел открывался дважды. В ходе обстрелов использовались минометы калибра 82 и 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия. По данным Народной милиции, первый обстрел Калиново произошел в 2.45 ночи, а повторный — днем в 16.10.

В промежутке между этими обстрелами под огнем украинских силовиков оказалось позиции Народной милиции ЛНР возле села Калиновка, которые были обстреляны из 120 мм минометов.

Напомним, вчера в Донбассе украинская артиллерия накрыла позиции Народной милиции ЛНР во время их осмотра главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.