Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Ученые объяснили, почему природных катастроф на планете стало больше

Ученые объяснили, почему природных катастроф на планете стало больше

8:33  25 Января 2017
90

Ученые объяснили, почему природных катастроф на планете стало больше

Вашингтон, 25 января. Научные сотрудники из США определили связь между природными бедствиями и глобальным потеплением на планете.

Специалисты и ранее предполагали, что эти вещи связаны между собой, однако не понимали, как именно. 

Эксперты тщательно изучили физические процессы, из-за которых и возникают природные катастрофы. После этого американские ученые пришли к выводу, что описать «технологию» данных процессов можно без учебных знаний в данной сфере. Оказывается, огромное количество тепловой энергии планеты, которой стало существенно больше по причине глобального потепления, очень успешно превращается в кинетическую энергию.

Ученые объяснили, почему природных катастроф на планете стало больше

Эксперты утверждают, что именно это избыточная кинетическая энергия формирует природные катастрофы на планете. По мнению исследователей, объяснение всех этих процессов включается в школьный курс элементарной физики. На протяжении последних лет количество природных стихий повысилось на десятки процентов по сравнению с тем же периодом прошлого тысячелетия.

Дана Балан
Комментарии
Новости партнеров