Ученые объяснили, почему природных катастроф на планете стало больше

Вашингтон, 25 января. Научные сотрудники из США определили связь между природными бедствиями и глобальным потеплением на планете.

Специалисты и ранее предполагали, что эти вещи связаны между собой, однако не понимали, как именно.

Эксперты тщательно изучили физические процессы, из-за которых и возникают природные катастрофы. После этого американские ученые пришли к выводу, что описать «технологию» данных процессов можно без учебных знаний в данной сфере. Оказывается, огромное количество тепловой энергии планеты, которой стало существенно больше по причине глобального потепления, очень успешно превращается в кинетическую энергию.

Эксперты утверждают, что именно это избыточная кинетическая энергия формирует природные катастрофы на планете. По мнению исследователей, объяснение всех этих процессов включается в школьный курс элементарной физики. На протяжении последних лет количество природных стихий повысилось на десятки процентов по сравнению с тем же периодом прошлого тысячелетия.