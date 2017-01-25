Американский конгресс хочет оставить Трампа без ядерной кнопки

Вашингтон, 25 января. В американский конгресс внесен законопроект «Ограничение первого применения ядерного оружия». Авторы инициативы сенатор и конгрессмен от Демократической партии хотят запретить президенту США Дональду Трампу наносить первым ядерный удар без объявления войны конгрессом.

По словам сенатора Эдварда Марки и конгрессмена Теда Лью, данный проект призван уменьшить риск ядерного конфликта США с другими государствами, которые обладают аналогичным оружием.

В настоящее время у 45-го президента США есть право на применение ядерного оружия первым. Отмечается, что республиканец ранее упоминал о такой вероятности для антитеррористической борьбы.

Напомним, как ранее сообщала Газета.Ru, Трамп опубликовал в своем Twitter, что США должны существенно усилить и расширить потенциал в области ядерных вооружений «до того времени, когда мир придет в чувство относительно ядерных бомб».