Новосибирские ученые смоделировали болезнь клеток, вызывающую распад личности

Новосибирск, 25 января. Ученые из Новосибирского университета создали клеточную модель для исследования тяжелой клеточной аномалии, встречающейся у человека — так называемой болезни Хантингтона, названной в честь поражаемого мутацией гена huntingtin. Это тяжелейшее и неизлечимое наследственное заболевание не проявляется у человека до 35–45 лет, после чего за несколько лет приводит к распаду личности, тяжким расстройствам двигательной сферы и смерти.

«Чтобы создать клеточную линию болезни Хантингтона исследователи внесли мутацию в нормальные клетки, удлинив тракт CAG-повторов с помощью современной технологии редактирования генома CRISPR/Cas9», — указано в пресс-релизе Новосибирского государственного университета.

Путем добавления в геном дополнительных повторов триплета аминокислот цитозина, аденина и гуанина (CAG), ученые создали искусственно клетки, пораженные болезнью Хантингтона, получив лабораторный материал, на примере которого в университете смогут пронаблюдать развитие клеточной аномалии и понять, почему болезнь Хантингтона поражает только структуры головного мозга, отвечающие за мышечный тонус и поведенческие реакции.