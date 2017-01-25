Белый дом урезонил СМИ после насмешливых сообщений о сыне Трампа

Вашингтон, 25 января. Администрация новоиспеченного лидера США Дональда Трампа напомнила общественности и журналистам о старом обычае, согласно которому детей президентов должны обходить стороной политические интриги. Соответствующее заявление было сделано после нескольких насмешливых комментариев в прессе в адрес сына миллиардера Бэррона.

В заявлении говорится, что это давняя традиция, по которой отпрыскам президентов предоставляется шанс расти и учиться без политического внимания и давления. Белый дом безогладно ждет, что данная традиция не прервется.

Напомним, как ранее сообщала Газета.Ru, сценаристка ток-шоу «Saturday Night Live» Кэйти Рич сделала язвительный комментарий в своем микроблоге в социальной сети Twitter относительно того, что на церемонии инаугурации Дональда Трампа 10-летний сын президента отказался дать руку своей матери Меланьи.