Дела о госизмене стало причиной ареста топ-менеджера «Лаборатории Касперского» — СМИ

Москва, 25 января. Топ-менеджер «Лаборатории Касперского» арестован по делу о государственной измене в связи с расследованием, связанным с центром информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ.

Сообщение о беспрецедентном задержании опубликовано в газете «Коммерсант», ссылающейся на источник в ФСБ. Судя по сообщению, речь идет о расследовании, которое затрагивает едва ли не весь интернет-бизнес в России, поскольку в рамкх данного дела, как сообщается, арестован начальник одного из подразделений (ЦИБ) ФСБ, курировавший IT-бизнес в РФ.

Как подчеркивается в публикации, в ходе расследования особое внимание органы безопасности уделяют информации «о якобы получении сотрудником ЦИБ денег от одной из иностранных организаций».