Труп растерзанной животными женщины нашли на обочине трассы в Хакасии

Абакан, 25 января. Следственные органы в Хакасии определяют причины и обстоятельства смерти местной жительницы, бездыханное тело которой со следами клыков и когтей зверей обнаружили на обочине дороги. Об этом в среду сообщает СУ СК республики.

Согласно данным ведомства, тело женщины нашли на 59-м километре автомобильной трассы Бея — Очуры. После осмотра удалось установить, что «на трупе женщины имеются множественные телесные повреждения, характерные для воздействия клыков и когтей животных». Также на месте удалось обнаружить следы зверей.

Погибшей оказалась 42-летняя безработная женщина.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства и все детали трагедии. Следствие не исключает версию нападения на женщину стаи диких собак.