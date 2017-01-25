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Происшествия
Труп растерзанной животными женщины нашли на обочине трассы в Хакасии

Труп растерзанной животными женщины нашли на обочине трассы в Хакасии

7:50  25 Января 2017
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Труп растерзанной животными женщины нашли на обочине трассы в Хакасии

Абакан, 25 января. Следственные органы в Хакасии определяют причины и обстоятельства смерти местной жительницы, бездыханное тело которой со следами клыков и когтей зверей обнаружили на обочине дороги. Об этом в среду сообщает СУ СК республики.

Согласно данным ведомства, тело женщины нашли на 59-м километре автомобильной трассы Бея — Очуры. После осмотра удалось установить, что «на трупе женщины имеются множественные телесные повреждения, характерные для воздействия клыков и когтей животных». Также на месте удалось обнаружить следы зверей.

Погибшей оказалась 42-летняя безработная женщина.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства и все детали трагедии. Следствие не исключает версию нападения на женщину стаи диких собак.

Дана Балан
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