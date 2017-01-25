Сбербанк и Грефа в США обвинили в «рейдерском захвате»

Вашингтон, 25 января. Расположенная в американском штате Делавэр юридическая компания от имени бывших держателей контрольного пакета акций компании «Павловскгранит» Сергея Пойманова и Ирины Подгорной подала иск о рейдерском захвате этой компании — одного из крупнейших поставщиков гранита и щебня в Европе. Среди обвиняемых в рейдерстве — российский Сбербанк и его руководитель Герман Греф.

В общей сложности в исковом заявлении по данному делу — 22 человека. Как утверждают податели заявления, ответчики пытались вмешаться в переговоры о рефинансировании кредита в 5,1 млрд рублей, который «Павловскгранит» не мог оплатить в связи со спадом рынка, и уничтожить компанию. Пойманова, утверждается в иске, «загнали в ловушку», чтобы отнять производство, предлагая для рефинансирования кредита отдать контрольный пакет акций компании «Сбербанк Капитал».

«Ответчику Жукову требовалось участие и защита со стороны ответчика Германа Грефа, руководителя крупнейшего банка в России, ответчика «Сбербанк России», — передает РИА Новости содержание иска. При этом утверждается, что председатель правления Сбербанка использовал свое влияние, чтобы защитить ответчиков от Федеральной антимонопольной службы РФ.

Ответчики по иску пока никак не комментируют эти обвинения. Первоначальное рассмотрение в суде США назначено на 20 апреля.