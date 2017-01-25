Ученые выяснили, как отличить любовь от зависимости и привязанности

Вашингтон, 25 января. Научные работники из Нью-Джерси выяснили, по каким критериям можно отличить любовь от привязанности и зависимости.

Как определили американские специалисты, причина кроется в гормонах. Гормональный фон и тонус головного мозга влюбленного человека отличаются от тех же самых показателей у тех людей, кто не испытывает никаких чувств, но думает наоборот. Влюбленные люди видят в своем партнере только хорошее, они считают, что их вторая половина просто идеальна.

Но на деле все обстоит иначе, поскольку во всем виноват дофамин, который способствует концентрации внимания. Именно из-за этого гормона влюбленный человек не видит недостатков партнера, а порой закрывает глаза на измены и прочие вещи.

Оглянувшись, влюбленный человек увидит в каком-нибудь предмете напоминание о возлюбленном. Это значит, что работает гормон норадреналин, который как раз способствует тому, что человек видит иногда даже в простых вещах вокруг напоминание о счастливых любовных переживаниях.

Стоит отметить, что фото мозга испытывающего любовь человека и наркомана перед употреблением очередной дозы почти одинаковы.