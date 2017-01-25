Ученые выяснили, жители каких стран мира наслаждаются сном меньше всех

Нью-Йорк, 25 января. Исследователи из США и Австралии провели анализ значительного статистического материала, чтобы выяснить, сколько в среднем спят жители разных стран мира. Как выяснили ученые, меньше всех в течение суток спят жители Японии, а дольше всех — аргентинцы.

Для определения параметров сна для жителей 645 городов в разных стран мира ученые использовали статистический материал, собранный в период с 2006 по 2012 годы — ученые судили о том, когда люди просыпаются, по их активности в социальным сетям. Несмотря на то, что такая оценка не слишком точна, это позволило выявить не только среднюю продолжительность сна жителей разных стран, но и то, как изменился сон жителей разных стран мира в течение этого периода. Как оказалось, длительность сна европейцев и жителей восточной Азии за эти годы существенно снизилась.

Меньше всех — судя по данным из соцсетей — спят жители Японии, для которых этот показатель составил всего 7 часов 16 минут в сутки. Дольше всех наслаждаются ночным сном жители Аргентины, которым условия позволяют отдыхать по 10 часов и 16 минут в сутки.

Для среднего россиянина результат оказался также среднестатистическим по миру — 9 часов и 20 минут, что почти на час дольше, чем для жителей США и на полчаса дольше, чем для европейцев.