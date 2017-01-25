Американский хакер посоветовал Трампу обезопасить страницу в Twitter

Вашингтон, 25 января. Известный в США хакер, ранее взломавший социальные сети исламских террористов, посоветовал президенту Америки Дональду Трампу обезопасить свою страницу в Twitter.

Сообщается, что хакер под псевдонимом WauchulaGhost, связался с американскими журналистами. По его словам, аккаунты в Twitter Трампа, его супруги Меланьи, а также вице-президента США Майкла Пенса плохо защищены и уязвимы для атак киберпреступников.

Он отметил, что причиной этого является то, что владельцы станиц не используют некоторые базовые функции безопасности, такие как восстановление пароля с помощью телефона.

Хакер подчеркнул, что не намерен взламывать соцсети президента, но при желании мог бы с легкостью получить доступ к указанным страницам.