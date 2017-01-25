Сирия новости 25 января 2017 7.00: в Дейр эз-Зоре ВКС РФ и ВВС Сирии меняют ландшафт, в Алеппо погиб юный репортер «Хезболлы»

Сирия, 25 января. В Дейр эз-Зоре ВКС РФ и ВВС Сирии меняют ландшафт, в Алеппо погиб юный репортер «Хезболлы», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Переговоры в Астане активно освещаются региональными СМИ и информационными ресурсами. Заявление для прессы, сделанное руководителем делегации оппозиционных сил Мохаммедом Аллушем в Астане, цитируется на первых полосах местных изданий. Особое внимание здесь уделяют признанию главой делегации оппозиции в Астане стабилизирующей роли России в Сирии.

Так, информационный ресурс AMN, базирующийся в Бейруте, дословно цитирует Аллуша: «Мы хотели бы, чтобы Россия и впредь играла позитивную роль в установлении мира и в оказании поддержки подлинно справедливому политическому процессу, направленному на урегулирование ситуации в Сирии».

Провинция Латакия

Обстановка в провинции Латакия, практически весь период кризиса в Сирии остававшейся самым спокойным регионом САР, в последнее время напряжена. После поражения в Алеппо разрозненные группы боевиков различного толка пытаются взять под контроль новые участки территории в Сирии. При этом различные группы вступают в боестолкновения между собой. В социальных сетях региональные пользователи обсуждают нападение боевиков JFS*** на штаб группировки «Джейш аль-Муджахидин».

Как сообщается, в результате нападения боевики JFS (Jabhat Fateh al-Sham, в русской транскрипции — «Джебхат Фатх аш-Шам***») завладели оружием группировки «Джейш аль-Муджахидин», объединяющей ряд полевых командиров. По некоторым данным, члены группировки «Джейш аль-Муджахидин» объявили JFS*** агрессорами и призывают сторонников «защитить от них Сирию».

Провинция Алеппо

Фронтовой репортер движения «Хезболла» погиб в одном из боестолкновений с террористами ИГ*. Как сообщили бойцы «Хезболлы», юный репортер Хайдар Хусейн (Haydar Hussein) был убит входе боя с ИГ*.

Боевики группировки «Джебхат Фатх аш-Шам***» в минувшие сутки предприняли попытку осуществить информационную блокаду контролируемой территории в провинции. Как сообщается, группировка «Джебхат Фатх аш-Шам***» отключила интернет в сельских районах к юго-западу от города Алеппо. Однако информация об отключении интернета боевиками стала известна именно из сообщений в социальных сетях. К северо-востоку от города Алеппо, в окрестностях города Аль-Баба, подразделения САА нанесли существенный урон силам ИГ*. В сельских районах к востоку от Аль-Бабы, бойцы САА уничтожили не менее 14 террористов. Полностью освобожден от ИГ* населенный пункт Харабиша.

Провинция Дейр эз-Зор

Самолеты ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли серию авиаударов по подконтрольному террористам ИГ* району Салхия Дейр эз-Зора. Как сообщалось ранее, в последние дни работа ВКС РФ и ВВС Сирии в провинции активизировалась.

Напомним, город Дейр эз-Зор находится на осадном положении, в плотном окружении ИГ*. Угрожающая обстановка, сложившаяся накануне начала массированных воздушных атак ВКС РФ и ВВС Сирии на позиции террористов, даже вынудила женщин осажденного города поклясться, что они с оружием в руках будут защищать свои дома в городе, если террористы все-таки ворвутся в Дейр эз-Зор.

Провинция Идлиб

Сообщается, что боевики группировки «Джебхат Фатх аш-Шам***» захватили населенный пункт Аль-Халзум, который на северо-востоке граничит с провинцией Алеппо. Ранее этот населенный пункт находился под контролем группировки, противоборствующей «Джебхат Фатх аш-Шам***».

Также вооруженные стычки произошли между боевиками «Джебхат Фатх аш-Шам***» и «Файлак аль-Шам» в населенном пункте Салкин на северо-западе провинции. В населенном пункте Ахсем к югу от города Идлиб боевики «Джебхат Фатх аш-Шам***» и «Джунд аль-Акса» атаковали группировку «Сукур аль-Шам».

Напомним, именно в Идлиб отправились многочисленные группировки боевиков, оставивших Алеппо.

Провинция Ракка

В провинции обостряется вооруженное противостояние бойцов SDF**** и ИГ*. В настоящее время, как сообщают источники, бойцам SDF**** удается сохранять инициативу в противостоянии с ИГ*. По последним данным, контратака, предпринятая ИГ* к северо-западу от города Табка, была успешно отражена бойцами SDF****.

Провинция Хама

На севере провинции правительственные войска задержали автомобиль, направлявшийся к боевикам вооруженных группировок. При обследовании задержанного автомобиля было обнаружено значительное количество медикаментов, содержащих наркотики.

Ирак

Армия Ирака обнаружила склад оружия и боеприпасов террористов ИГ* на севере Мосула. Официально объявлено, что армия Ирака полностью освободила восточную часть города Мосул от террористов ИГИЛ*. Тем не менее, известно, что службы безопасности Ирака начали специальную операцию по выявлению боевиков ИГ* и их сторонников, оставшихся в восточном Мосуле.