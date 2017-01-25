Правоохранители обыскивают кабинет замглавы УМВД по Приморскому краю — СМИ

Владивосток, 25 января. Источник в силовых структурах Приморского края сообщил, что следователи проводят обыски в кабинете заместителя начальника краевого Управления МВД России — начальника следственного управления Ильи Шамратова.

По словам источника, в кабинете у Шамратова проходят следственные мероприятия. Вместе с тем, он не уточнил причину, по которой замглавы подвергается обыску.

Отметим, что пресс-служба краевого УМВД сообщила, что не обладает требуемой информацией. Следственные органы также не оставили официальный комментарий происходящего.

Добавим, что по данным с сайта краевого УМВД, Илья Шамратов стал руководителем следственного управления УМВД России по Приморскому краю 28 сентября 2013 года